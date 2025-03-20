Инаугурация Александра Лукашенко состоится 25 марта

Инаугурация Александра Лукашенко в качестве белорусского президента состоится во вторник, 25 марта. Об этом со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны сообщает государственное информационное агентство БелТА .
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