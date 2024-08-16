В Минсельхозе РФ рассказали о гибели более 1,1 млн гектаров посевов

Более 1,1 млн га российских посевов погибли во время возвратных заморозков, но аграрии большую часть пересеяли, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин 16 августа на XI Открытом чемпионате России по пахоте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии