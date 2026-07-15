Захарова назвала военных «коалиции желающих» на Украине законной целью

Россия будет рассматривать военные контингенты из стран «коалиции желающих» на Украине как законные военные цели, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов 15 июля, сообщается на сайте ведомства.
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