Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 145 подписчиков

Захарова назвала военных «коалиции желающих» на Украине законной целью

Захарова назвала военных «коалиции желающих» на Украине законной целью

Россия будет рассматривать военные контингенты из стран «коалиции желающих» на Украине как законные военные цели, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов 15 июля, сообщается на сайте ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии