Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость углубления реформ для всестороннего укрепления стратегического потенциала в нарождающихся секторах

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг призвал вооруженные силы укреплять чувства миссии и ответственности, углублять реформы и продвигать инновации, чтобы всесторонне повышать стратегические возможности в нарождающихся отраслях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх