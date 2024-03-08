Си Цзиньпин подчеркнул необходимость углубления реформ для всестороннего укрепления стратегического потенциала в нарождающихся секторах

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг призвал вооруженные силы укреплять чувства миссии и ответственности, углублять реформы и продвигать инновации, чтобы всесторонне повышать стратегические возможности в нарождающихся отраслях.
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