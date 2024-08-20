В Хабаровском крае снижены объемы продаж крепкого алкоголя

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по выявлению и пресечению незаконного производства, оборота и распространения пищевой, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также контролю за оборотом и распространением пищевой продукции, подлежащей маркировке в соответствии с законодательством Российской Федерации, на территории Хабаровского края.
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