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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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В Хабаровском крае снижены объемы продаж крепкого алкоголя

В Хабаровском крае снижены объемы продаж крепкого алкоголя

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по выявлению и пресечению незаконного производства, оборота и распространения пищевой, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также контролю за оборотом и распространением пищевой продукции, подлежащей маркировке в соответствии с законодательством Российской Федерации, на территории Хабаровского края.

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