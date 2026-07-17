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В Севастополе могут появиться спецкоды для заправки генераторов

В Севастополе могут появиться спецкоды для заправки генераторов

Об этом сообщил Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ. Сейчас действующий механизм со специальными кодами позволяет жителям заливать в канистры лишь часть разрешенного объема топлива, однако отдельного порядка для генераторов пока не существует.

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