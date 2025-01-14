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Украинские спецслужбы попытались отравить сотрудников российского ОПК

Украинские спецслужбы попытались отравить сотрудников российского ОПК

ФСБ пресекла попытку Киева отравить работников ОПК в Ярославской области Федеральная служба безопасности предотвратила спланированный украинскими спецслужбами теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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