Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 160 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стас Гулинов
    Плохо истории учила?...Там своя история. У них наполеон победил Россию и франция (отвоевавшая месяц) в (тройке) побед..."Объявление войны...
  • Роза Семиренко
    И их таких уже очень много, наглых ублюдков! А если к ним примкнут многочисленные мигранты…., конец России, сбудется ...«Вы убийца, вы вс...
  • Samarium
    Хороший пример показали власти эстонии  на этот раз....История с барелье...

Группировка «Север» уничтожила до 140 бойцов ВСУ на Харьковском направлении

Группировка «Север» уничтожила до 140 бойцов ВСУ на Харьковском направлении

За прошедшие сутки украинские войска потеряли до 140 военнослужащих. Также среди потерь ВСУ - танк, два бронетранспортера, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ калибра 155 миллиметров, два орудия Д-20 калибра 152 миллиметров и три гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх