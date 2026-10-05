В возрасте 57 лет под Рязанью разбился насмерть парашютист-рекордсмен Сергиенко

© Сергей Сергиенко/VK После неудачного приземления во время прыжка с самолета в Рязанской области погиб 57-летний Сергей Сергиенко — опытный спортсмен, неоднократный рекордсмен мира по парашютному спорту и человек, посвятивший прыжкам с большой высоты всю свою жизнь.
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