В возрасте 57 лет под Рязанью разбился насмерть парашютист-рекордсмен Сергиенко

© Сергей Сергиенко/VK После неудачного приземления во время прыжка с самолета в Рязанской области погиб 57-летний Сергей Сергиенко — опытный спортсмен, неоднократный рекордсмен мира по парашютному спорту и человек, посвятивший прыжкам с большой высоты всю свою жизнь.