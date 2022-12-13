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Три человека погибли в ДТП с автомобилем из свадебного кортежа в Дагестане

Три человека погибли в ДТП с автомобилем из свадебного кортежа в Дагестане

Три человека погибли в ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщает региональное МВД. "На 19 км автодороги "Манас-Сергокала-Первомайское" 19-летний местный житель, управляя автомобилем "BA3-21144", находясь в составе свадебного кортежа, двигавшегося из села Гурбуки в поселок Манас, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Mercedes-Benz GLS" под управлением 39-летнего жителя Левашинского района", - говорится в сообщении ведомства.

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