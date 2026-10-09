Агент Вольски объявил о вакансии тренера в клубе КХЛ с зарплатой $2 млн

Дэррил Вольски объявил о вакансии главного тренера в клубе КХЛ с зарплатой от 1,5 до 2 млн долларов. Сейчас без тренера осталась "Лада" после отставки Павла Зубова 5 октября, а "Металлург" приостановил работу Андрея Разина на следующий день.
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