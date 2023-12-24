Декларацию о гарантиях безопасности для Украины проигнорировали шесть стран ЕС: главное за сутки

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. На Украине назвали шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности Киеву, в ЦИК заявили, что побороться за пост президента России на выборах готовы почти три десятка кандидатов, а в США узнали о готовности Москвы к урегулированию украинского конфликта.