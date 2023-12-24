ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Декларацию о гарантиях безопасности для Украины проигнорировали шесть стран ЕС: главное за сутки

Декларацию о гарантиях безопасности для Украины проигнорировали шесть стран ЕС: главное за сутки

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. На Украине назвали шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности Киеву, в ЦИК заявили, что побороться за пост президента России на выборах готовы почти три десятка кандидатов, а в США узнали о готовности Москвы к урегулированию украинского конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх