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ВЕСТИ КРЫМ

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Двое детей заблудились ночью в горах Крыма

Двое детей заблудились ночью в горах Крыма

Вечером 15 июня двое несовершеннолетних заблудились в районе Боткинской тропы под Ялтой. Дети потеряли ориентиры из-за наступления тёмного времени суток и не смогли самостоятельно вернуться домой, сообщает МЧС Крыма.

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