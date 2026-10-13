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«Выглядел сильно уставшим»: визит Кузнецова в раздевалку «Трактора» вызвал интерес, но был ли он выпившим

«Выглядел сильно уставшим»: визит Кузнецова в раздевалку «Трактора» вызвал интерес, но был ли он выпившим

Комментатор и тренер Дмитрий Фёдоров заявил, что Евгений Кузнецов посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Амуром» подшофе.

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