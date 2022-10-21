«В СССР такие трагедии не афишировались, старались замалчивать. Не было огласки, долго шло следствие». Шавло о давке в «Лужниках»

Сергей Шавло высказался о трагедии в «Лужниках» на матче с «Харлемом» 40 лет назад. 20 октября 1982 года незадолго до окончания матча Кубка УЕФА между «Спартаком» и нидерландским клубом возникла давка на трибунах, в результате которой, по официальным данным, погибли 66 человек и пострадали сотни.