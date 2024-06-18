Создатели культовых мультфильмов "Смешарики" и о трех богатырях приедут на Алтай

Мультипликаторы станут гостями Шукшинского кинофестиваля Несколько известных современных мультипликаторов примут участие в XXVI Всероссийском Шукшинском кинофестивале, который пройдет с 23 по 27 июля в Алтайском крае.
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