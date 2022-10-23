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Стало известно, какие дороги будут отремонтированы в Уфе в 2023 году

Стало известно, какие дороги будут отремонтированы в Уфе в 2023 году

В Уфе состоялось обсуждение хода строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог. В ходе обсуждения были рассмотрены проекты, работа над которыми уже ведется в настоящий момент, а также те, которые ещё только предстоит реализовать.

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