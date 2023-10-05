Извини, друг: самые невезучие знаки зодиака

Извини, друг: самые невезучие знаки зодиакаНе повезлоУдача только манит и обманывает, а сама только и прикидывает, как бы пообиднее посмеяться? Представители этих трех знаков, похоже, не понаслышке знают, что такое не везет.
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