Врач назвала допустимую норму красного вина для мужчин и женщин

Красное сухое вино обладает антиоксидантным эффектом.Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, что здоровый мужчина может употреблять около 200 миллилитров красного сухого вина в день без вреда для организма.
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