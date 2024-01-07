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Закон и Порядок

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Атомная игла России: как ядерная триада, строительство АЭС и ядерное топливо поднимают наш ВВП

Атомная игла России: как ядерная триада, строительство АЭС и ядерное топливо поднимают наш ВВП

1. Производство ядерного оружия – большая, но скрытая от любопытных глаз часть российской экономики. Однако ядерное перевооружение России идёт полным ходом.

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