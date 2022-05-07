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Пресс-секретарь Белого дома Псаки сообщила, что Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины

Пресс-секретарь Белого дома Псаки сообщила, что Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины

Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos Американский лидер Джозеф Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик.

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