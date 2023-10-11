Из-за конфликта на Ближнем Востоке Украину покинули тысячи израильских военных — СМИ

В Тель-Авив отправились военные советники и военспецы из аэропорта Борисполя.Новостной телеграм-канал "Джокер ДНР" сообщает, что две тысячи израильских военспецов покинули территорию Украины и отбыли на родину.
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