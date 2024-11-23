Совладелец "Зимней вишни" вышел по УДО

Вячеслава Вишневского осудили на восемь лет после пожара в кемеровском ТЦ, но по итогу он отсидел чуть больше двух Бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката.