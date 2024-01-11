США решили выменять у Эквадора русскую военную технику для Украины

Американцы сделали Эквадору предложение на общую сумму в 200 млн долларов.Президент Республики Даниэль Нобоа Азин в одном из интервью заверил, что правительство постоянно работает над противодействием нынешней ситуации “насилия и отсутствия безопасности”.
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