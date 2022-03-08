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Александр МАКАРОВ: Одоевскому сейчас необходима поддержка

Александр МАКАРОВ: Одоевскому сейчас необходима поддержка

Экс-голкипер «Зенита» - о дебюте 19-летнего вратаря и путях развития низших дивизионов отечественного футбола Сыгравший в трех матчах Лиги Европы, Кубка России и РПЛ Даниил Одоевский не сумел выйти на поле во встрече с «Уфой», получив травму.

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