Александр МАКАРОВ: Одоевскому сейчас необходима поддержка

Экс-голкипер «Зенита» - о дебюте 19-летнего вратаря и путях развития низших дивизионов отечественного футбола Сыгравший в трех матчах Лиги Европы, Кубка России и РПЛ Даниил Одоевский не сумел выйти на поле во встрече с «Уфой», получив травму.