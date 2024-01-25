Аналитик назвал дату возможного начала ослабления рубля

Курс рубля может перейти к ослаблению к доллару после окончания налогового периода в России. О том, что после 29 января американская валюта может начать укрепляться к российской, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
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