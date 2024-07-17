В Новосибирске назвали срок завершения работ в Первомайском сквере

Реконструкция сквера, которую должны были закончить ещё в 2023 году, завершится к 1 августа.До 1 августа в Новосибирске должны завершить все работы в Первомайском сквере.
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