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Картаполов допустил применение ядерного оружия в случае ударов вглубь России

Картаполов допустил применение ядерного оружия в случае ударов вглубь России

Если Украине разрешат наносить удары вглубь территории России, то это может стать основанием для использования ядерного оружия.

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