С Татьяной Васильевой в один день случились сразу два шокирующих инцидента

Сын актрисы Татьяны Васильевой рассказал, что случилось с его 77-летней мамой. Татьяна Васильева на днях столкнулась с двумя шокирующими происшествиями, которые произошли с небольшим временным интервалом.
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