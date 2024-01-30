Какие признаки свидетельствуют о том, что квартиру опасно покупать

Если вы покупаете квартиру на вторичном рынке, то можете столкнуться с различными проблемами, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.
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