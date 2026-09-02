Марко Рубио: США обсуждают лицензию Киеву на ракеты Patriot

Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США ведут переговоры о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет для комплексов Patriot, несмотря на опасения утечки технологий и дефицит ракет.
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