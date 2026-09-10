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Царьград

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ОГУ имени Бондаренко откроет Центр демографических компетенций

ОГУ имени Бондаренко откроет Центр демографических компетенций

Оренбургский государственный университет имени Бондаренко открывает Центр демографических компетенций для реализации политики по укреплению институтов семьи и рождаемости.

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