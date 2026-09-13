20 Кто же мы?

Вечность впереди у нас с тобой Встающее солнце светило через незадернутые шторы окна прямо на постель, оно и разбудило меня.
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