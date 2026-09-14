Жених Анны Семенович Шреер задолжал налоговой почти 800 тысяч рублей

У жениха певицы Анны Семенович Дениса Шреера накопился большой долг перед налоговой. «Газета.Ru» выяснила, что задолженность превышает 730 тысяч рублей.
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