Умер раненный в Запорожской области корреспондент «России 24»

Умер корреспондент «России 24» Борис Максудов, раненный в Запорожской области 22 ноября. Минобороны России заявляло, что в тот день вооруженные силы Украины «нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов».