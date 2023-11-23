Умер раненный в Запорожской области корреспондент «России 24»

Умер корреспондент «России 24» Борис Максудов, раненный в Запорожской области 22 ноября. Минобороны России заявляло, что в тот день вооруженные силы Украины «нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов».
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