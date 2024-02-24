Выставку-форум «Россия» посетили рекордные 7 миллионов человек

Рекордные семь миллионов человек посетили Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Генеральный директор выставки Наталья Виртуозова связала активную посещаемость на этой неделе с начавшимися во многих школах каникулами.
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