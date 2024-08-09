Вторжение, объединившее Россию: как мы освобождаем Курскую область

Украинские войска совершили массированное вторжение в Курскую область. В результате вероломной попытки захвата региона есть убитые и раненые среди мирного населения, людям приходилось покидать собственные дома, бросая нажитое.
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