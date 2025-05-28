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Попытка блефа: эксперты разобрали, что скрыто в заявлении Мерца о ракетах

Попытка блефа: эксперты разобрали, что скрыто в заявлении Мерца о ракетах

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о разрешении Киеву на использование дальнобойного оружия вызвало немало вопросов, главный из которых - зачем политик его сделал, если буквально следом его опроверг вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль.

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