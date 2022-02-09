Газета Труд

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Тряхнет два региона: сейсмологи дали прогноз по землетрясениям в РФ в текущем году

Тряхнет два региона: сейсмологи дали прогноз по землетрясениям в РФ в текущем году

Землетрясения произойдут до конца текущего года в двух российских регионах. Об этом журналистам сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской Академии наук (РАН) Владимир Кособоков.

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