Тряхнет два региона: сейсмологи дали прогноз по землетрясениям в РФ в текущем году

Землетрясения произойдут до конца текущего года в двух российских регионах. Об этом журналистам сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской Академии наук (РАН) Владимир Кособоков.
Землетрясения произойдут до конца текущего года в двух российских регионах. Об этом журналистам сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской Академии наук (РАН) Владимир Кособоков.
Свежие комментарии