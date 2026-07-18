Хогвартс-экспресс остановлен: из-за жары в европейской стране запретили паровозы

Тысячи любителей железнодорожных путешествий по всей Великобритании остались с разбитыми надеждами и пустыми кошельками после того, как оператор железнодорожной инфраструктуры страны ввела беспрецедентный общенациональный запрет на использование паровозов из-за экстремальной жары и высокого риска пожаров .
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