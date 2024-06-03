"Стоило России захватить украинских 12 деревень, как на Западе началась паника": Кедми рассказал что происходит в США

Андрей Павлов Он не пророссийский. Он произраильский. и с этой позиции на все смотрит, и делает выводы. Кстати, очень часто грамотнее наших аналитиков. Которые шашки наголо, и всех порубаем, или все пропало, гипс снимают ...(ну и дальше по классике). Одним платит Кремль, другим - Запад. Кедми хотя бы честен. Когда Россия поддерживала Израиль, он был "за". Когда перестала, он стал "против". А сейчас понял, что Россия - единственная возможность остановить мир от самоуничтожения.

Людмила Лиханова Смешное утверждение-вопрос о том, что яшка казаков(теперича яков кедми) пророссийский. Самим не смешно? КАК может беглый предатель яшка, который ненавидел СССР и в России немало напаскудил в составе Сохнута вдруг воспылал любовью к России? Он был засланный казачек от изЯраЭля и четко отрабатывал задание т.к. не являясь ни ашкенази, не сефардом, он должен был , да и сейчас всеми правдами-неправдами доказывать свою нужность и не только изЯраЭлю, но и пиндосии. И поэтому пытается после того как его отлучили от российского ТВ искать другие пути чтобы опять же доказывать своим, что не зря они ему платЮт , и ради этого пытаться подигрывать российским не особо разбирающимся гражданам. ВРАГ ОН НАВСЕГДА ВРАГ. Ну и немалую роль играет возможность получать бабки и довольно-таки немалые, за свои состряпанные статейки, коль от ТВ теперь не капает. МЕНЯ УДИВЛЯЕТ ДРУГОЕ: ПОЧЕМУ ЭТОГО ВРАЖИНУ УПОРНО ПЕЧАТАЮТ НА ЭТИХ ПЛАТФОРМАХ? ЧТО ЭТО: ЗАДАНИЕ ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ? ВОПРОС, КОНЕЧНО, ИНТЕРЕСНЫЙ.