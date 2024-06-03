Интересная жизнь с Vera Star Фото: politnavigator.net Внезапную готовность едва ли не большинства стран Европы разрешить сумасшедшему хутору атаковать российскую территорию (по границам 2022 года) прокомментировал известный политолог Яков Кедми.
"Стоило России захватить украинских 12 деревень, как на Западе началась паника": Кедми рассказал что происходит в США
Комментарии
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Андрей Павлов
Он не пророссийский. Он произраильский. и с этой позиции на все смотрит, и делает выводы. Кстати, очень часто грамотнее наших аналитиков. Которые шашки наголо, и всех порубаем, или все пропало, гипс снимают ...(ну и дальше по классике). Одним платит Кремль, другим - Запад. Кедми хотя бы честен. Когда Россия поддерживала Израиль, он был "за". Когда перестала, он стал "против". А сейчас понял, что Россия - единственная возможность остановить мир от самоуничтожения.
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34 мин.
Людмила Лиханова
Смешное утверждение-вопрос о том, что яшка казаков(теперича яков кедми) пророссийский. Самим не смешно? КАК может беглый предатель яшка, который ненавидел СССР и в России немало напаскудил в составе Сохнута вдруг воспылал любовью к России? Он был засланный казачек от изЯраЭля и четко отрабатывал задание т.к. не являясь ни ашкенази, не сефардом, он должен был , да и сейчас всеми правдами-неправдами доказывать свою нужность и не только изЯраЭлю, но и пиндосии. И поэтому пытается после того как его отлучили от российского ТВ искать другие пути чтобы опять же доказывать своим, что не зря они ему платЮт , и ради этого пытаться подигрывать российским не особо разбирающимся гражданам. ВРАГ ОН НАВСЕГДА ВРАГ. Ну и немалую роль играет возможность получать бабки и довольно-таки немалые, за свои состряпанные статейки, коль от ТВ теперь не капает. МЕНЯ УДИВЛЯЕТ ДРУГОЕ: ПОЧЕМУ ЭТОГО ВРАЖИНУ УПОРНО ПЕЧАТАЮТ НА ЭТИХ ПЛАТФОРМАХ? ЧТО ЭТО: ЗАДАНИЕ ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ? ВОПРОС, КОНЕЧНО, ИНТЕРЕСНЫЙ.
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26 мин.
Людмила Лиханова
Смешное утверждение-вопрос о том, что яшка казаков(теперича яков кедми) пророссийский. Самим не смешно? КАК может беглый предатель яшка, который ненавидел СССР и в России немало напаскудил в составе Сохнута вдруг воспылал любовью к России? Он был засланный казачек от изЯраЭля и четко отрабатывал задание т.к. не являясь ни ашкенази, не сефардом, он должен был , да и сейчас всеми правдами-неправдами доказывать свою нужность и не только изЯраЭлю, но и пиндосии. И поэтому пытается после того как его отлучили от российского ТВ искать другие пути чтобы опять же доказывать своим, что не зря они ему платЮт , и ради этого пытаться подигрывать российским не особо разбирающимся гражданам. ВРАГ ОН НАВСЕГДА ВРАГ. Ну и немалую роль играет возможность получать бабки и довольно-таки немалые, за свои состряпанные статейки, коль от ТВ теперь не капает. МЕНЯ УДИВЛЯЕТ ДРУГОЕ: ПОЧЕМУ ЭТОГО ВРАЖИНУ УПОРНО ПЕЧАТАЮТ НА ЭТИХ ПЛАТФОРМАХ? ЧТО ЭТО: ЗАДАНИЕ ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ? ВОПРОС, КОНЕЧНО, ИНТЕРЕСНЫЙ.
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25 мин.
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