Лавров назвал Уиткоффа человеком, переоценивающим элиты в Европе

REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool/File Photo Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф является умным и энергичным человеком, осознавшим суть конфликта на Украине, но он переоценивает элиты в Европе.
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