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Царьград

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В Молдавии запаниковали после визита непрошенных "гостей". Кишинёв тут же пустился угрожать России

В Молдавии запаниковали после визита непрошенных "гостей". Кишинёв тут же пустился угрожать России

В Молдавии запаниковали после визита непрошенных "гостей". Кишинёв тут же пустился угрожать России. Власти республики заговорили о возможной высылке русского посла на фоне инцидента с падением БПЛА и ракет.

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