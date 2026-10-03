В Молдавии запаниковали после визита непрошенных "гостей". Кишинёв тут же пустился угрожать России. Власти республики заговорили о возможной высылке русского посла на фоне инцидента с падением БПЛА и ракет.
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Идиоты правят в Молдавии! Кому эта нищая республика нужна???