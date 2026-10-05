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Йемен начал контрнаступление против хуситов при поддержке Саудовской Аравии

Йемен начал контрнаступление против хуситов при поддержке Саудовской Аравии

Вооруженные силы Йемена начали наступление на Сану, сообщил представитель ВС генерал Маджид ан-Назили 5 октября в соцсети X.

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