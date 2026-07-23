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В Московской области вступил в силу новый регламент по снижению выбросов

В Московской области вступил в силу новый регламент по снижению выбросов

В Московской области начал действовать новый административный регламент для согласования планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

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