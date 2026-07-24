Braggawatts, Cheap Chinese Compute, & Simple ROI Authored by Peter Tchir via Academy Securities, With weakness in chips and AI the prior week, that was a major topic of conversation, as was the escalation in Iran (please see Academy’s Geopolitical Analysis for the latest on Iran and geopolitics more broadly).
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