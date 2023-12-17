Природная государственная идеология России...

Владимир Соловьев

Если коротко, то Хартленд (англ. Heartland — «сердцевина», срединная земля; от heart — сердце + land — земля) — массивная северо-восточная часть Евразии (Википедия). Англичане хорошо изучили нашу территорию, и потому для них она Heartland, которая непременно должна принадлежать им. Они удачно выбрали предателей России и почти её уничтожили. Но до тех пор, пока мы будем атеистами, БОГ будет не с нами!