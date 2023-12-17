Русская ментальность сформирована специфическим русским бытием. Когда столетиями 90% времени нашим предкам приходилось отбиваться от различных вторжений и набегов.
Природная государственная идеология России...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Если коротко, то Хартленд (англ. Heartland — «сердцевина», срединная земля; от heart — сердце + land — земля) — массивная северо-восточная часть Евразии (Википедия). Англичане хорошо изучили нашу территорию, и потому для них она Heartland, которая непременно должна принадлежать им. Они удачно выбрали предателей России и почти её уничтожили. Но до тех пор, пока мы будем атеистами, БОГ будет не с нами!
Ответить
6 час.
lV
lidnik58 V
Статья 2019 года, а словечки типа этатист и витальный до сих пор не знаю и знать не хочу. Я РУССКАЯ!
Ответить
6 час.
М
Мария
Справедливость - вот и вся идеология. которая нам нужна.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии