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Несекретные материалы

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Природная государственная идеология России...

Природная государственная идеология России...

Русская ментальность сформирована специфическим русским бытием. Когда столетиями 90% времени нашим предкам приходилось отбиваться от различных вторжений и набегов.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Если коротко, то Хартленд (англ. Heartland — «сердцевина», срединная земля; от heart — сердце + land — земля) — массивная северо-восточная часть Евразии (Википедия). Англичане хорошо изучили нашу территорию, и потому для них она Heartland, которая непременно должна принадлежать им. Они удачно выбрали предателей России и почти её уничтожили. Но до тех пор, пока мы будем атеистами, БОГ будет не с нами!
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6 час.
lV
lidnik58 V
Статья 2019 года, а словечки типа этатист и витальный до сих пор не знаю и знать не хочу. Я РУССКАЯ!
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6 час.
М
Мария
Справедливость - вот и вся идеология. которая нам нужна.
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6 час.

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