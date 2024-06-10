Аналитик: партия Макрона потерпела сокрушительное поражение на выборах в ЕП

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил в беседе с RT о том, что партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» потерпела сокрушительное поражение на европейских выборах.
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