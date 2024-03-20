Сладкоежки уходят из традиционной розницы

В России резко снизился спрос на развесные сладости. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году развесные сладости оказались практически единственным сегментом в кондитерской группе, динамика которых снизилась и в денежном, и в натуральном выражении.
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