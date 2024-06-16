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Выпускников Поморья научат общаться с потенциальными работодателями

Выпускников Поморья научат общаться с потенциальными работодателями

Цель проекта «Диалог с работодателем» – максимально содействовать трудоустройству выпускниковНакануне в центре опережающей профессиональной подготовки работодатели региона встретились с выпускниками колледжей и техникумов.

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